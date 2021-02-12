В Яровом на Алтае восстановили теплоснабжение, нарушенное из-за аварии

БАРНАУЛ, 12 февраля. /ТАСС/. Поломки на котлах единственной ТЭЦ в Яровом, где проживают более 18 тыс. жителей Алтайского края, устранены, температурный режим восстановлен, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-центре администрации города.

"Котлы починили. Теперь снова работают два котла из трех, один находится в резерве. Температура в квартирах жителей восстановлена до прежних показателей. Полностью люди не оставались без тепла, просто была снижена температура теплоносителя", - сказали в пресс-центре, не уточнив время ликвидации аварии.

Накануне в 04:15 местного времени на единственной ТЭЦ в Яровом произошло повреждение системы котла № 10. Сотрудники предприятия оперативно приступили к растопке резервного котла № 9, во время которой произошла его разгерметизация. Из строя были выведены два котла. В результате охлаждения теплоносителя до 70 градусов в квартирах местных жителей понизилась температура. При этом столбик термометра в городе опустился до 31 градуса, в пятницу температура воздуха составила 27 градусов.

В январе текущего года прокуратура возбудила административное дело в отношении МУП "ЯТЭК" Александра Хмылева: из-за аварий температура воздуха в квартирах горожан не поднималась выше плюс 14 градусов. Проблемы с теплоснабжением в Яровом обострились в 2019 году, когда из-за аварий на ТЭЦ в городе ввели режим ЧС, который действует до сих пор. На низкие температуры в квартирах жители жалуются ежегодно во время отопительного сезона. Проблемная ТЭЦ в алтайском Яровом была в августе 2020 года передана в собственность муниципалитета. Сделка по ее продаже в 2016 году признана судом недействительной из-за того, что частный собственник не вел там необходимый ремонт. ТЭЦ является единственным источником по производству тепловой энергии и горячей воды в городе с населением более 18 тыс. человек.