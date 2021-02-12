На Алтае арестовали председателя кооператива по делу о гибели четырех человек

БАРНАУЛ, 12 февраля. /ТАСС/. Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) им. Фрунзе помещен под домашний арест, ему предъявлено обвинение по делу о гибели четырех работников во время чистки снега на элеваторе в Алтайском крае в минувший понедельник, сообщили ТАСС в пресс-центре регионального следственного управления СК в пятницу.

"По ходатайству следователя в отношении председателя СПК им. Фрунзе, по вине которого погибли работники предприятия, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По данным следствия, вследствие ненадлежащего обеспечения им правил охраны труда и соблюдения техники безопасности утром 8 февраля при сходе снежной массы с крыши зернохранилища погибло четыре работника предприятия", - сказали в пресс-центре.

В селе Смазнево произошел сход снега с крыши зернохранилища. Под завалами оказались восемь человек. Четверо погибли, один был госпитализирован с переломами.