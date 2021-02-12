Гергиев выступит дирижером двух оркестров на международном фестивале в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Оркестры Новосибирской филармонии и Мариинского театра впервые одновременно выступят под руководством Валерия Гергиева в рамках Транссибирского арт-фестиваля, который пройдет в Новосибирске 25 марта - 26 апреля. Также в программе выступления музыкантов из Японии, Латвии, Испании и США, сообщает в пятницу пресс-служба Новосибирской филармонии.

"Впервые под руководством Валерия Гергиева выступят оркестры Новосибирской филармонии и Мариинского театра", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе филармонии, выступление будет один из заключительных на фестивале. В программе также концерт под управлением японского дирижера Казуки Ямада, где будет исполнена не звучавшая ранее на фестивале музыка австрийского композитора Антона Брукнера, отличающаяся сложной полифонией. В симфонических и камерных программах примут участие пианисты из США и Испании. Сообщается, что мероприятия фестиваля пройдут в городах Новосибирской области и Красноярского края, а также в Москве.

"В программе VIII Транссибирского арт-фестиваля две премьеры: в исполнении Вадима Репина и Александры Конуновой впервые в России прозвучит концерт для двух скрипок с оркестром "Shadow walker" Марка-Энтони Тёрниджа (2017), а Новосибирский академический симфонический оркестр исполнит мировую премьеру сочинения "Тобольские царевны" новосибирского композитора, доцента кафедры композиции Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки Елены Демидовой", - добавили в филармонии.

Транссибирский арт-фестиваль, основанный и возглавляемый российским скрипачом Вадимом Репиным, проводится с 2014 года. Весной 2020 года его мероприятия должны были пройти в Красноярске, Москве, Петербурге, но из-за пандемии планы были скорректированы.