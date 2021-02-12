В Омске родителей пятерых детей осудили за жестокое обращение с ними

ОМСК, 12 февраля. /ТАСС/. Омский суд признал супружескую пару, которая жестко обращалась с пятью детьми и оставляла их на долгое время одних, виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Как сообщила в пятницу пресс-служба областной прокуратуры, женщина приговорена к 300 часам обязательных работ, мужчина - к 1 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

"Суд назначил женщине наказание в виде 300 часов обязательных работ, второму фигуранту - в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, он взят под стражу в зале суда", - сообщила пресс-служба.

В прокуратуре отметили, что осужденные признаны виновными в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Суд установил, что родители допускали жесткое обращение в отношении своих пятерых детей и систематически оставляли их на длительное время одних. 8 мая 2020 года двухлетняя девочка залезла на второй ярус кровати и упала на пол. За это мать ударила дочь, девочка упала и стукнулась головой об печь, получив закрытую черепно-мозговую травму.

Об инциденте в полицию сообщил глава поселения, где проживала семья. Сотрудники правоохранительных органов в ходе выезда установили, что родители находятся в состоянии опьянения. Пострадавшая девочка была госпитализирована, еще четырех детей в возрасте 5 месяцев, 1,5 года, 4 и 6 лет для обеспечения их безопасности направили в медицинское учреждение и социальный реабилитационный центр. В дальнейшем мужчина и женщина были лишены родительских прав.

По данным прокуратуры, в ходе проверки были выявлены недостатки в работе органов опеки, которые должны были контролировать условия проживания многодетной семьи. Им вынесено представление об устранении нарушений. В УМВД ТАСС добавили, что родители уже состояли на учете в органах внутренних дел, в отношении них были заведены административные дела о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних и о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.