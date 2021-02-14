На шахте в Кузбассе приостановили добычу после гибели горняка

КЕМЕРОВО, 14 февраля. /ТАСС/. Добыча угля на шахте "Юбилейная" в Новокузнецке Кемеровской области, где ночью в результате обрушения породы погиб машинист, приостановлена. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в Сибирском управлении Ростехнадзора.

"На предприятии создана комиссия по несчастному случаю, в нее вошли в том числе специалисты Ростехнадзора. Добыча и проходка приостановлены", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, информация об обрушении породы поступила в воскресенье в 02:38 (22:38 мск субботы). В конвейерном штреке угольного предприятия шахты "Юбилейная" в Новокузнецке в этот момент находились 98 рабочих, 97 из них вывели на поверхность, один человек погиб. Следственные органы и прокуратура организовали проверки.

Тело 33-летнего машиниста горно-выемочных машин поднято на поверхность, следователи приступили к его осмотру. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти. По предварительной информации, обрушение произошло в момент работы погибшего на комбайне, отбивавшем горную массу.

Угольная шахта "Юбилейная" расположена в Новокузнецком городском округе, добывает уголь ценной марки "Ж", который используется для изготовления кокса, выплавки чугуна и стали. Предприятие входит в состав холдинга "Топпром", руководство которого в лице собственника и генерального директора является фигурантами расследуемых уголовных дел о коммерческом подкупе импортеров и взяточничестве.