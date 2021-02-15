В Новосибирской области учредили пост зампредседателя правительства по сельскому хозяйству

НОВОСИБИРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников учредил должность зампредседателя правительства региона, курирующего деятельность Министерства сельского хозяйства и министерства природных ресурсов и экологии, а также ряда других направлений. Полномочия делегированы министру сельского хозяйства региона Евгению Лещенко, сообщил Травников на оперативном совещании правительства в понедельник.

В области существовала должность вице-губернатора по развитию сельских территорий, ее занимал Вячеслав Ярманов, однако в сентябре чиновник покинул свой пост.

"Принято решение: с сегодняшнего дня должность Евгения Михайловича Лещенко в структуре правительства повышается. Он становится одновременно заместителем председателя правительства Новосибирской области и будет координировать деятельность Министерства сельского хозяйства, Министерства природных ресурсов и экологии, управления ветеринарии и инспекции гостехнадзора и выполнением соответствующей функции и полномочий", - сказал губернатор.

Последние изменения в правительстве Новосибирской области были проведены губернатором в июле. Травников перераспределил полномочия между своими заместителями. Отмечалось, что поводом для принятого губернатором решения послужили поправки к Конституции РФ.