В Новосибирской области с 22 февраля снимут ограничения на работу кафе и театров

НОВОСИБИРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области с 22 февраля снимут запрет на работу кафе и ресторанов с 24:00 до 08:00, действующий в регионе с осени прошлого года, сообщил на оперативном совещании правительства губернатор области Андрей Травников в понедельник.

"Снять ограничения по времени работы ресторанов, баров, предприятий общественного питания. Подобные объекты могут работать в соответствии с их графиком работы", - сказал губернатор. Также региональные власти снимут ограничения по заполняемости залов спортивных сооружений, театров, кинотеатров и других объектов культуры, разрешив продажу 100% билетов.

"С 22 февраля названные ограничения снимаются", - отметил Травников.

По данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 34 068 случаев коронавируса. Действует обязательный масочный режим.