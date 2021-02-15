Шахта "Юбилейная" в Кузбассе возобновила добычу после обрушения породы

КЕМЕРОВО, 15 февраля. /ТАСС/. Добыча угля на шахте "Юбилейная" в городе Новокузнецке Кемеровской области, где ночью на 14 февраля произошло обрушение горной породы и погиб машинист, возобновлена. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Министерстве угольной промышленности Кузбасса.

"Уголь уже идет, добыча возобновлена. Приостановлен только аварийный участок, где произошло [обрушение]", - сказал собеседник агентства.

Информация об обрушении породы поступила в воскресенье в 02:38 (22:38 мск субботы). В конвейерном штреке шахты в этот момент находились 98 рабочих, 97 из них вывели на поверхность, один человек погиб. Следственные органы и прокуратура организовали проверки. По предварительной версии, обрушение произошло в момент работы погибшего на комбайне, отбивавшем горную массу в подготовительном забое.