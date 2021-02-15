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В Хакасии возбудили уголовное дело из-за разрушений надгробий на кладбище

Местные СМИ сообщали, что фермер использовал надгробия для ограждения своего земельного участка

ТАСС, 15 февраля. Уголовное дело возбудили в Хакасии из-за разрушения 14 надгробий на кладбище в Ширинском районе. Об этом в понедельник говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Проверку начали после размещения в местных СМИ информации о том, что фермер использовал надгробия для ограждения своего земельного участка.

"Неустановленное лицо в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года уничтожило 14 надгробий с мест захоронений умерших лиц, размещенных на кладбище в Ширинском районе. Материалы прокурорской проверки были направлены в орган дознания, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (уничтожение надмогильных сооружений). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины, оградившего участок земли надгробиями, возбуждено административное дело из-за публичного осквернения. Главе района внесено представление с требованием устранить нарушения при содержании территории общественного кладбища.

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