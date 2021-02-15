Жителя Красноярска осудили на шесть лет за призывы к терроризму

КРАСНОЯРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Житель Красноярска приговорен к шести годам лишения свободы за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Приговором ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в тюрьме первых двух лет, а остальной части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Уточняется, что он приговорен по двум статьям - о содействии террористической деятельности и о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 24-летний житель Красноярска в июне 2019 года на странице в социальных сетях разместил комментарий, в котором призывал к осуществлению террористической деятельности, оправдывал и пропагандировал терроризм. Кроме того, с января по февраль 2019 года он склонял своего знакомого 20-летнего жителя города Лесосибирска к размещению на своей персональной странице в одной из социальных сетей материалов, в которых содержались публичные призывы к терроризму.