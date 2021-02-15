Обвиняемая в растрате депутат парламента Кузбасса вышла из "Единой России"

КЕМЕРОВО, 15 февраля. /ТАСС/. Председатель кемеровского отделения Всероссийского общества инвалидов и депутат парламента Кузбасса Валентина Шмакова, которой предъявлено обвинение в присвоении и растрате бюджетных средств, добровольно вышла из партии "Единая Россия".

"Партия предъявляет к своим членам предельно четкие требования о строгом соблюдении законодательства и чистоте репутации. Однако наша партия самая многочисленная, и подобные ситуации, к сожалению, случаются и у нас. Депутат Заксобрания Валентина Ивановна Шмакова написала заявление о добровольном выходе из партии "Единая Россия", Беловское местное отделение партии "Единая Россия" удовлетворило заявление", - привели в понедельник в пресс-службе в пресс-службе кузбасского регионального отделения "Единой России" слова секретаря отделения, сенатора Алексея Синицына.

Согласно информации на сайте парламента Кузбасса, Шмакова остается действующим депутатом. В пресс-службе Законодательного собрания ТАСС пояснили, что решение о досрочном сложении ее депутатских полномочий еще не принято.

"Шмакова написала заявление о досрочном сложении с себя депутатских полномочий. В данный момент ее заявление рассматривается", - пояснили в пресс-службе.

По данным регионального СУ СК РФ, председатель Кемеровского отделения Всероссийского общества инвалидов обвиняется в совершении нескольких эпизодов растраты и присвоения бюджетных средств с использования своего служебного положения. По версии следствия, с мая 2015 года по февраль 2019 года обвиняемая как частное лицо приобрела в автосалоне три машины на сумму 861 тыс. рублей, за которые расплатилась с расчетного счета отделения ВОИ. В 2019 году она приобрела у общества за 100 тыс. рублей спецавтомобиль для перевозки инвалидов фактической стоимостью 1,5 млн рублей, при этом деньги в кассу или на счет организации не внесла. Вину депутат признала и сотрудничала со следствием. В ближайшее время она предстанет перед судом.

Должность председателя Кемеровской областной организации Всероссийского общества инвалидов Валентина Шмакова занимает с 2006 года, в депутатский корпус входит с 2013 года и избиралась в двух созывах. Также имеет звание почетного гражданина Кемеровской области.