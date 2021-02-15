Власти Новосибирской области назвали причину дефицита дексаметазона в регионе

НОВОСИБИРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Перебои с поставками ампул гормонального препарата дексаметазон в Новосибирской области, о нехватке которого ранее сообщал ряд СМИ, связаны с недостаточным объемом его производства. Сокращенные поставки препарата, используемого медиками при оказании первой помощи, в регионе сохранятся до конца зимы, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

Ранее ряд местных СМИ со ссылкой на сотрудников скорой помощи и данные аптечных сетей опубликовали информацию о дефиците в Новосибирске инъекционной формы препарата дексаметазон, используемого медиками при оказании первой помощи при бронхиальной астме, аллергических реакциях, шоковых состояниях, заболеваниях нервной системы, а также при вирусных пневмониях.

"Инъекционная форма препарата на данный момент в недостаточном количестве попадает на розничный рынок по причине отсутствия необходимого объема производства и поставок от производителей. По имеющейся информации, пониженные поставки препарата в инъекционной форме сохранятся до конца февраля", - говорится в сообщении.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил министерству промышленности и торговли региона связаться с производителями и аптечными сетями, чтобы снять ажиотаж. Как сообщил на оперативном совещании правительства региона в понедельник глава министерства Андрей Гончаров, сейчас в оптовом звене аптечных поставок находится почти 8 тыс. упаковок при ежедневном расходе 269 упаковок.

"В [наличии] инъекционной формы действительно есть сложности, в ближайшую неделю-две будут перебои, но он есть в медицинском звене. Я знаю, что тысяча [упаковок] поступит в муниципальную аптечную сеть завтра", - уточнил ТАСС начальник отдела мониторинга потребительного рынка регионального Минпромторга Юрий Воробьев.

Об аналогах препарата

Как отметили в пресс-службе правительства Новосибирской области, в аптеках и у оптовых поставщик есть препараты-аналоги дексаметазона, в частности, это метилпреднизолон (в аптеках региона находится более 1,5 тыс. упаковок).

"Учитывая сложившуюся ситуацию, министерство [промышленности и торговли] направило запросы о наличии и возможности увеличения поставок в регион в адрес производителей дексаметазона и крупнейших дистрибьюторов фармацевтического рынка", - добавили в пресс-службе.