Депутат парламента Кузбасса отказалась от мандата после предъявления обвинения в растрате

КЕМЕРОВО, 15 февраля. /ТАСС/. Председатель кемеровского отделения Всероссийского общества инвалидов и депутат Законодательного собрания Кузбасса Валентина Шмакова, которой предъявлено обвинение в присвоении и растрате бюджетных средств, досрочно сложила депутатские полномочия со собственному желанию. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте регионального заксобрания.

"Валентина Ивановна Шмакова обратилась в парламент Кузбасса с личным заявлением о досрочном прекращении депутатских полномочий. Депутаты в соответствии с регламентом проголосовали за принятие соответствующего постановления", - говорится в сообщении.

Ранее кузбасское региональное отделение "Единой России" также сообщило, что Шмакова добровольно вышла из партии "Единая Россия".

По данным регионального СУ СК РФ, председатель Кемеровского отделения Всероссийского общества инвалидов обвиняется в совершении нескольких эпизодов растраты и присвоения бюджетных средств с использованием своего служебного положения. По версии следствия, с мая 2015 года по февраль 2019 года обвиняемая как частное лицо приобрела в автосалоне три машины на сумму 861 тыс. рублей, за которые расплатилась с расчетного счета отделения ВОИ. В 2019 году она приобрела у общества за 100 тыс. рублей спецавтомобиль для перевозки инвалидов фактической стоимостью 1,5 млн рублей, при этом деньги в кассу или на счет организации не внесла. Вину экс-депутат признала и сотрудничала со следствием. В ближайшее время она предстанет перед судом.

Должность председателя Кемеровской областной организации Всероссийского общества инвалидов Шмакова занимает с 2006 года, в депутатский корпус входила с 2013 года и избиралась в двух созывах. Также имеет звание почетного гражданина Кемеровской области.