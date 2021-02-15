Вложения в развитие дорожной сети Новосибирска в 2021 году снизятся на 21%

НОВОСИБИРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Финансирование развития дорожно-транспортной сети Новосибирска, крупнейшего муниципалитета в стране, в 2021 году уменьшат на 21,6% - с 9,5 млрд до 7,5 млрд рублей. Власти планируют продолжить строительство новой станции метрополитена "Спортивная", а также реконструировать несколько крупных участков автодорог в разных частях города, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии в понедельник.

"На развитие транспортно-дорожной сети города Новосибирска департаменту транспорта и дорожного благоустройства мэрии города Новосибирска в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 7 517 060,4 тыс. рублей, в 2020 году - 9 592 159,0 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

В мэрии рассказали, что значительная часть вложений будет направлена на строительство объектов к Молодежному чемпионату миру (МЧМ) по хоккею 2023 года. Матчи турнира пройдут с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года на новой хоккейной арене, строящейся сейчас на левобережье города. Также к чемпионату планируется возвести новую станцию метро "Спортивная", которая сможет принять до 30 тыс. пассажиров в день. В частности, в рамках подготовки к МЧМ-2023 городские власти планируют построить водоотвод с территории, прилегающей к новой ледовой арене, а также реконструировать площадь вблизи ледового дворца спорта для обеспечения транспортной доступности этого участка.

Кроме этого, на 2021 год запланирован ремонт двух автомобильных дорог на правобережье Новосибирска, где остро стоит проблема автомобильных пробок, и несколько дорожных участков на левом берегу Оби.

Как сообщал ТАСС, власти Новосибирской области также получат около 4 млрд рублей из федерального бюджета в ближайшие три года на крупные дорожные проекты.