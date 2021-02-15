Суд ограничил мэру Томска время на изучение материалов дела до 18 февраля

ТОМСК, 15 февраля. /ТАСС/. Кировский районный суд Томска принял решение ограничить арестованному по делу о превышении полномочий мэру города Ивану Кляйну время на изучение материалов дела до 18 февраля. Об этом сообщили в своем Telegram-канале адвокаты мэра.

11 января Кировский районный суд Томска продлил арест Кляйну до 13 марта. Из-за состояния его здоровья защита просила суд Томской области избрать Кляйну меру пресечения, которая не связана с лишением свободы. 4 февраля градоначальник был доставлен в НИИ онкологии Томска для проведения операции, однако она неоднократно переносилась, так как мэру необходимо было ознакомиться с материалами уголовного дела перед отправкой в суд. Защита обратилась в СК и прокуратуру, чтобы приостановить следственные действия, следствие подало ходатайство в суд с целью ограничить время на рассмотрение.

"Кировский районный суд Томска 15 февраля частично удовлетворил ходатайство следствия и ограничил время на ознакомление с материалами дела. Иван Кляйн и его защитники обязаны завершить процесс ознакомления с 17 томами уголовного дела уже 18 февраля", - говорится в сообщении.

В отношении Кляйна возбуждены два уголовных дела о превышении полномочий, а также дело о незаконном предпринимательстве, которые затем были объединены в одно производство. Мэр Томска был задержан 13 ноября 2020 года, вину он не признает. 14 ноября Кировский районный суд Томска арестовал его, а 18 ноября он был временно отстранен от должности решением суда.