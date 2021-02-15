Суд над экс-мэром Канска по делу о халатности при пожаре пройдет в здании городского ДК

КРАСНОЯРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Суд над бывшим мэром Канска (Красноярский край) Надеждой Качан, обвиняемой в халатности, повлекшей гибель людей, будет проходить в здании городского Дома культуры из-за большого числа участников по данному уголовному делу. Сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе краевого суда.

В мае 2017 года на лесоперерабатывающем предприятии в Канске начался пожар, который перекинулся на городские улицы. Огонь уничтожил 78 домов, в которых жили 250 человек. Двое погибли.

"Рассмотрение уголовного дела в отношении Качан Н. Н. состоится в 10 часов (06:00 мск) 3 марта в помещении городского Дома культуры", - сообщил представитель краевого суда, уточнив, что заседание по делу Качан, которое должно было состояться 15 февраля, перенесено на 3 марта из-за занятости председательствующего судьи в другом процессе с присяжными заседателями.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе краевого суда, выбор здания Дома культуры связан с большим количеством участников процесса. По словам собеседника агентства, только потерпевших по данному делу проходит порядка 500 человек.

В отношении Качан были возбуждены дела по ч 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба") и ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц"). 1 февраля 2021 года суд прекратил дело по ч 1.1 ст. 293 УК РФ из-за истечения сроков давности.

Сообщается, что во время пожара Качан не "предприняла мер к введению режима ЧС, информированию населения об угрозе и необходимости эвакуации, что в последующем привело к распространению огня на территории Канска, а также причинению гражданам и организациям крупного материального ущерба". Экс-директор лицея Качан была избрана мэром Канска в 2012 году. В ноябре 2018 года ушла в отставку.