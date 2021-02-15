Почти полмиллиона пельменей приготовили в Туве для благотворительной акции

ТАСС, 15 февраля. Почти 500 тыс. пельменей слепили в Туве в рамках благотворительной акции "Лепи добро", превысив прошлогоднее достижение почти в четыре раза. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в республиканском агентстве по делам национальностей (АДН).

"Шикарная цифра по итогам ежегодной благотворительной акции "Лепи добро". Вся республика слепила шесть тонн пельменей или 480 тыс. пельменей в штуках. В 2020 году рекорд составил 123 тыс. пельменей", - сообщили в АДН.

Изготовленные по всей республике пельмени раздали представителям многодетных семей, врачам, ветеранам, всего 2,5 тыс. человек.

Благотворительный флешмоб "Лепи добро" был запущен в январе в рамках празднования Шагаа - Нового года по лунному календарю, который жители Тувы встретили 12 февраля. Пельмени считаются одним из традиционных блюд в дни празднования Шагаа.