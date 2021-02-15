Проект комплекса по переработке древесины в Красноярском крае обойдется в $10 млн

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Стоимость проекта по строительству биотехнологического комплекса по глубокой переработке древесины (БТК) в Богучанском районе Красноярского края составит более $10 млн. В него войдет проработка основных технических решений, оценка взаимодействия на окружающую среду и разработка проектной документации для комплекса, сообщает пресс-служба компании "Тайга Богучаны" в понедельник.

"ООО "Тайга Богучаны" (дочернее общество инвестиционной компании "Роквелл Капитал") и ООО "Пеуру Рус" (российское представительство международной консалтинговой и инжиниринговой компании AFRY) подписали договор на выполнение проектно-изыскательных работ по строительству биотехнологического комплекса по глубокой переработке древесины в Богучанском районе Красноярского края. Стоимость договора составляет более $10 млн", - говорится в сообщении.

Ввести в эксплуатацию биотехнологический комплекс планируется в 2026 году, благодаря чему в Богучанах появится более 2,5 тыс. новых рабочих мест. Новый БТК внесет вклад в решение проблем лесных пожаров и незаконных вырубок, потребляя 5 млн кубометров невостребованной древесины, отмечают в компании. Мощность БТК составит 1 млн тонн целлюлозы в год.

По словам гендиректора "Тайга Богучаны" Алексея Казьмина, главная задача проекта - создать эффективное и экологичное производство, которое будет соответствовать мировым требованиям к снижению воздействия на окружающую среду. Как сообщает пресс-служба, важным фактором строительства БТК в Красноярском крае является наличие лесных и водных ресурсов, энергетической и транспортной инфраструктуры и квалифицированных кадров.

Реализацией строительства нового БТК в Богучанах занимаются "Роквелл Капитал" и ВЭБ.РФ.