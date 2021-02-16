Летние лагеря в Приангарье в 2021 году примут в 2,5 раза меньше детей, чем до пандемии

ИРКУТСК, 16 февраля. /ТАСС/. Детские лагеря в Иркутской области в летнюю оздоровительную кампанию в 2021 году смогут принять порядка 110 тыс. детей, сообщила во вторник журналистам заместитель министра социального развития, опеки и попечительства региона Татьяна Плетан. Это примерно в 2,5 раза меньше, чем было до пандемии, когда лагеря работали без жестких противоэпидемиологических ограничений.

"Мы предполагаем, что на территории Иркутской области [в 2021 году] будут работать лагеря дневного пребывания, загородные оздоровительные лагеря и лагеря на базе санаторно-курортных учреждений. <...> Предполагаем, что свыше 48 тыс. детей в лагерях дневного пребывания будет оздоровлено. <...> Думаем, что сможем выйти на 60 тыс. [детей] по загородным оздоровительным лагерям с их наполняемостью на 50%", - сказала Плетан.

В 2021 году из-за противоэпидемиологических ограничений летние лагеря смогут работать при загрузке не более 50%, работа палаточных лагерей запрещена.

По словам Плетан, до пандемии ежегодно порядка 260 тыс. детей было охвачено всеми видами летнего отдыха. Работали 54 загородных стационарных лагеря, 14-16 палаточных лагерей, 10 лагерей труда и отдыха, более 700 лагерей с дневным пребыванием. Кроме того, детей принимали на отдых порядка 11-13 санаторно-курортных учреждений.

В 2020 году из-за пандемии и введенных ограничений в Иркутской области не было массовой оздоровительной кампании. Работали 13 детских лагерей, в которых отдохнули 574 ребенка. Это были дети из социальных учреждений, они выезжали на отдых со своими коллективами.

Ситуация с коронавирусом

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области на 16 февраля подтверждено 53 018 случаев заражения. Прирост заболевших за последние сутки составил 243 человека. За время пандемии в регионе выздоровели 48 611 человек, умерли 1 798. С 9 декабря началась вакцинация, за это время в регион поступило более 56 тыс. доз вакцины. Сейчас прививают людей из групп риска, уже вакцинировано около 29 тыс. человек.

Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков 11 февраля заявил, что ситуация с распространение инфекции в регионе стабилизируется. По его словам, показатель ежесуточного прироста с декабря находится на одном уровне, снижаются летальность и количество тяжелых случаев заболевания, медицинские учреждения возвращаются к обычному режиму работы. В Приангарье действует обязательный масочный режим, а также ограничения, касающиеся работы театров, кинотеатров, стадионов. Наполняемость залов и трибун в них должна быть не более 50%.