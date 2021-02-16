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Пандемия COVID-19

В Омской области четыре школы закрыли на карантин из-за коронавируса

Все они расположены в сельской местности

ОМСК, 16 февраля. /ТАСС/. Карантин из-за выявления случаев инфицирования коронавирусом введен в четырех школах Омской области. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального министерства образования.

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"Более чем из 700 общеобразовательных организаций по причине выявления коронавирусной инфекции закрыты четыре организации, все расположены в сельской местности: Розовская, Богословская школы (Омский район), Шуховская адаптивная школа-интернат (Знаменский район) и Азовская гимназия", - сообщили в пресс-службе.

По данным омского Минздрава на 15 февраля, в Омской области с начала пандемии выявлено 39 613 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 27 471 пациент выздоровел, 1 156 скончались.

С начала февраля в регионе ежедневно фиксируется не более 179 случаев заражения. С 15 февраля оперативный штаб разрешил кинотеатрам, театрам и концертным залам увеличить заполняемость залов с 50% до 75%, а спортивным учреждениям - пускать на соревнования болельщиков. Также с 12 февраля для предприятий общепита было снято ограничение на работу в ночное время и открылись детские развлекательные центры в торговых комплексах.

Теги
РоссияОмская областьПандемия COVID-19
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