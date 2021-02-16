Площади новосибирского технопарка планируют увеличить вдвое за пять лет

НОВОСИБИРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, являющиеся одним из четырех учредителей технопарка новосибирского Академгородка, намерены в течение пяти лет вдвое увеличить существующие площади. Об этом во вторник в пресс-центре ТАСС сообщил министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев.

В декабре министр экономического развития региона Лев Решетников сообщал ТАСС, что региональные власти выделят участок площадью 10,9 га под строительство вторых очередей крупных научно-производственных площадок региона Биотехнопарка и Академпарка.

"Часть компаний резидентов находится на территории самого Академпарка. Площадь зданий и сооружений почти 120 тыс. кв. м, из которых примерно половина в собственности самого акционерного общества. Дефицит площадей, которые в последние годы стал особенно острым, мы считаем, что его нужно максимально оперативно ликвидировать. <...> Задача ставится так, чтобы на горизонте пяти лет удвоить доступную для резидентов инфраструктуру, площади", - сказал Васильев.

Замгубернатора региона Ирина Мануйлова отметила, что с начала 2021 года руководство АО "Академпарк" сосредоточится на развитии инфраструктуры, а сопровождением и поддержкой резидентов технопарка займется Фонд Академпарка и единый региональный оператор в сфере инновационной деятельности "Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности".

"Мы определяли сегодня, какой процент той прибыли, которую получает сегодня АО "Академпарк", мы готовы направить в развитие инфраструктуры - это порядка 100-150 млн рублей ежегодно. <...> Строительство будет осуществляться в условиях ГЧП", - пояснила замгубернатора.

Новосибирский Академпарк начал функционировать в 2006 году, в нем насчитывается более 300 высокотехнологичных компаний, из них 172 размещены на площадке Академпарка, остальные имеют возможность пользоваться его инфраструктурой. В конце 2020 года гендиректор "Академпарка" Владимир Никонов, возглавлявший структуру четыре года, покинул должность. Временно исполняющим обязанности генерального директора технопарка назначен Дмитрий Верховод, руководивший учреждением с 2007 по 2017 год.