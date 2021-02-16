Новосибирский технопарк в 2021 году рассчитывает привлечь до 25 новых резидентов

НОВОСИБИРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Технопарк новосибирского Академгородка АО "Академпарк" рассчитывает в 2021 году привлечь до 25 новых компаний, что составляет 7,8% от общего числа резидентов. Об этом сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

"Мы за последние пять лет ежегодно [привлекаем] от 22 до 25 резидентов. Я думаю, что в 2021 году [их будет] наверняка не меньше", - сказала Мануйлова.

Она добавила, что по итогам 2020 года в "Академпарке" насчитывается 319 резидентов, суммарный доход компаний превышает 30 млрд рублей. "Мы видим, что выручка растет порядка 1 млрд в год", - отметила Мануйлова, добавив, что в 2020 году резиденты выплатили в бюджет региона более 3,5 млрд рублей налогов.

Новосибирский Академпарк начал функционировать в 2006 году, в нем насчитывается более 300 высокотехнологичных компаний, из них 172 размещены на площадке "Академпарка", остальные имеют возможность пользоваться его инфраструктурой. В конце 2020 года гендиректор "Академпарка" Владимир Никонов, возглавлявший структуру четыре года, покинул должность. Временно исполняющим обязанности генерального директора технопарка назначен Дмитрий Верховод, руководивший учреждением с 2007 по 2017 год.