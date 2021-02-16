Новосибирский фонд планирует до конца апреля стать региональным оператором "Сколково"

НОВОСИБИРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности планирует до конца апреля получить статус регионального оператора "Сколково". Это позволит фонду оказывать бизнесу весь спектр инновационных услуг, помогать в оформлении заявок в "Сколково" и проводить их экспертизу, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС директор учреждения Александр Николаенко.

"Сейчас мы готовим заявку со своими планами развития KPI на ближайшие два года. В конце этого месяца мы ее подаем в "Сколково", после этого нас приглашают на защиту нашей заявки, и к концу апреля мы планируем получить официально статус регионального оператора Сколково", - сказал Николаенко.

Он пояснил, что, получив новый статус, фонд сможет оказывать все услуги по поддержке инновационного бизнеса. "Первая задача - это помощь нашим инновационным компаниям в формировании заявок для участия в "Сколково", будем мониторить эту деятельность и смотреть, насколько это влияет на развитие компаний. Также будем осуществлять экспертизу заявок для получения микрогрантов для инновационных компаний", - добавил Николаенко, уточнив, что ранее статус регионального оператора "Сколково" принадлежал новосибирскому технопарку.

Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности создан в 1996 году. В его функции входит экспертная оценка результатов научно-исследовательских работ, помощь в бизнес-планировании, а также организация взаимодействия между авторами инновационных проектов и инвесторами. В конце 2020 года региональными властями был пересмотрен функционал организации, увеличено ее финансирование и количество сотрудников. С 2021 года фонд, в частности, будет заниматься сопровождением и поддержкой стартапов новосибирского Академпарка, в том время как руководство самого технопарка - развитием инфраструктуры.

"Сколково" - научно-технологический комплекс по разработке и коммерциализации инновационных технологий, наукоград, расположенный в Можайском районе на западе Москвы. Учрежден для развития пяти приоритетных направлений: энергетики, информационно-телекоммуникационных, биомедицинских, космических и ядерных технологий - каждому из них выделено по отдельному кластеру.