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Студента в Новосибирске подозревают в убийстве одногруппника из-за девушки

По данным следствия, во вторник между молодыми людьми произошла ссора

НОВОСИБИРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело по факту убийства студентом одного из вузов своего одногруппника в ходе ссоры из-за девушки возбуждено в Новосибирске, сообщается на сайте областного управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего студента, совершившего убийство своего 26-летнего одногруппника", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что во вторник между молодыми людьми произошла ссора из-за девушки, в ходе которой 22-летний студент достал кухонный нож и нанес одногруппнику множественные ранения, отчего тот умер на месте.

В пресс-службе регионального главка МВД пояснили, что подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии. В настоящее время следователи установили круг очевидцев преступления, произвели осмотры места происшествия и трупа, изъяли орудие убийства. Источник в органах власти пояснил ТАСС, что речь идет о студентах Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).

На странице молодого человека во "ВКонтакте", чьи данные, по словам источника, совпадают с именем и фамилией 22-летнего студента НГТУ, опубликовано сообщение, в котором он признается, что намерен убить своего одногруппника, который увел у него девушку.

В новость внесена правка (17:25 мск) - уточняется возраст участников конфликта.

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