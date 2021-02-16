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В Красноярском крае сошли с рельсов 26 вагонов с углем

Инцидент произошел в Курагинском районе

КРАСНОЯРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Сход 26 вагонов с углем произошел в Курагинском районе Красноярского края. Об этом говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительной информации, 16.02.2021 в 17:45 местного времени (13:45 мск) при следовании грузового поезда на перегоне Стофато - Джебь Красноярской железной дороги в Курагинском районе Красноярского края произошел сход 26 груженых углем вагонов", - говорится в сообщении. По данным ведомства, пострадавших нет.

По информации Красноярской железной дороги, нарушен габарит соседнего пути, движение по перегону временно приостановлено. Движение поездов по направлению Красноярск - Абакан и Абакан - Красноярск будет осуществляться по измененному маршруту. Для ликвидации последствий схода на место происшествия отправлены восстановительные поезда со станций Кошурниково и Саянская.

Абаканская транспортная прокуратура организовала проверку. 

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