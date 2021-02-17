В Красноярске за ночь выпало около половины месячной нормы снега

КРАСНОЯРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Почти 50% февральской нормы осадков выпало за ночь на Красноярск, за сутки может выпасть вся месячная норма. Об этом написал в среду на своей странице в Instagram мэр города Сергей Еремин.

"Главный синоптик края Иван Гордеев подтвердил, что только за ночь выпало 6 мм осадков. Это почти 50% от нормы всего февраля. И это еще не все, снег продолжит накрывать Красноярск. На сегодня синоптики прогнозируют дополнительно до 5 мм. Не исключено, что за сутки выпадет практически вся февральская норма", - написал Еремин.

По его словам, после передышки в четверг в пятницу прогнозируется очередной снегопад.

Сильные снегопады также наблюдались в Красноярске на прошлой неделе. В понедельник Еремин сообщил, что объем вывозимого с улиц города снега троекратно превосходит все ранее зафиксированные параметры.