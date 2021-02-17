В Красноярском крае после избиения ребенка с инвалидностью возбудили дело о халатности

КРАСНОЯРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбуждено в Красноярском крае по факту избиения жительницей поселка Бор Назаровского района своего полуторагодовалого ребенка с инвалидностью. Об этом в среду сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, несмотря на имеющиеся сведения о злоупотреблении матерью ребенка и ее сожителем спиртных напитков, факты неоднократного привлечения к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, отрицательную характеристику соседей в отношении семьи, органами системы профилактики Назаровского района мер к защите прав и законных интересов проживающих в семье малолетних своевременно не принято. В результате бездействия работников органов системы профилактики ребенок стал жертвой физического насилия со стороны матери.

Сообщения об истязаниях ребенка появились в соцсетях и местных СМИ. На размещенном в интернете видео видно, как женщина бьет ребенка. Было возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней матери, подозреваемой по ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание малолетнего").

Как сообщили в пресс-службе краевого главка МВД, сотрудники полиции изъяли из семьи двух детей 2018 и 2019 годов рождения. Их поместили в медицинское учреждение, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Мать задержана.