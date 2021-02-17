В Иркутской области уволили начальника СИЗО-1, где выявили факт насилия над заключенным

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Начальник СИЗО-1 в Иркутской области, где был выявлен факт сексуального насилия со стороны осужденных в отношении другого заключенного, уволен по отрицательным мотивам. Об этом журналистам сообщили в среду в Федеральной службе исполнения наказаний России.

"Из-за многочисленных недостатков в работе подразделения, выявленных комиссией ФСИН России, по отрицательным мотивам уволен начальник СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Иркутской области", - говорится в сообщении.