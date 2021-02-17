В Иркутской области уволили начальника СИЗО-1, где выявили факт насилия над заключенным

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Начальник СИЗО-1 в Иркутской области, где был выявлен факт сексуального насилия со стороны осужденных в отношении другого заключенного, уволен по отрицательным мотивам. Об этом журналистам сообщили в среду в Федеральной службе исполнения наказаний России.
"Из-за многочисленных недостатков в работе подразделения, выявленных комиссией ФСИН России, по отрицательным мотивам уволен начальник СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Иркутской области", - говорится в сообщении.
Сейчас в ГУ ФСИН по Иркутской области продолжает работу комиссия ФСИН. Представители центрального аппарата ведомства ведут работу по сопровождению ранее возбужденных уголовных дел. Они были возбуждены следственным управлением СК по Иркутской области после выявления фактов незаконных действий некоторых сотрудников СИЗО-1 и исправительной колонии № 6, а также противоправных деяний со стороны осужденных. На время проведения следственных действий временно отстранены от исполнения служебных обязанностей заместитель начальника СИЗО-1, начальник оперативного отдела следственного изолятора и заместитель начальника исправительной колонии.
21 января пресс-служба ФСИН сообщала, что руководители СИЗО-1 и колонии № 6 отстранены от работы на время служебной проверки из-за противоправных действий их подчиненных и возможного сексуального насилия осужденных в отношении другого осужденного. Впоследствии региональное управление СК сообщило о возбуждении уголовных дел из-за халатности должностных лиц колонии и совершения противоправных действий в отношении 31-летнего заключенного, здоровью которого был нанесен тяжкий вред.