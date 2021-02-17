Численность населения Новосибирска снизилась впервые за 17 лет

НОВОСИБИРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Численность населения Новосибирска по итогам 2020 года снизилась впервые за 17 лет - с 1 млн 621 тыс. до 1 млн 620 тыс. человек. Это связано со снижением миграционных потоков, ростом смертности и уменьшением рождаемости, сообщил в среду мэр города Анатолий Локоть на сессии городского совета депутатов.

"В связи с резким снижением почти в восемь раз миграционных потоков число жителей города впервые с 2003 года сократилось. Снизилась и рождаемость на 4,5%, на фоне пандемии увеличилась смертность", - сказал Локоть.

В его докладе сообщается, что численность населения города - 1 млн 620 тыс. человек. По данным Новосибирскстата, в 2019 году число жителей равнялось 1,621 млн. Таким образом, снижение составило 0,06%. По итогам года смертность в городе возросла на 24,5% - до 23 тысяч, убыль населения увеличилась на 7,7% - до 6,1 тыс., а миграционный прирост снизился в 8,3 раза - до 1 006 человек.

Новосибирск - третий по численности город России. В XXI веке мегаполис стал первым из российских городов (после Москвы и Санкт-Петербурга), превысившим полуторамиллионное значение численности населения.