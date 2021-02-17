В Алтайском крае почти 200 сел может подтопить в весенний паводок

БАРНАУЛ, 17 февраля. /ТАСС/. Избыточное переувлажнение почвы на большей части территории Алтайского края может неблагоприятно сказаться на прохождении паводкоопасного периода. Более 180 населенных пунктов Алтайского края в 2021 году находятся в зоне возможного подтопления во время паводка, сообщил на пресс-конференции в среду начальник главного управления МЧС РФ по региону Александр Макаров.

"Мы уже совершили облет предгорий и горных районов края на предмет оценки объемов снегозапасов. При наихудшем развитии ситуации, учитывая неблагоприятный фактор переувлажнения почвы, при высоких дневных температурах вскрытие рек ожидается в третьей декаде марта. У нас в крае в этом году более 180 населенных пунктов попадают в зону первой и второй волн паводка. Это порядка 46 муниципальных образований", - сказал Макаров.

В пресс-центре главного управления МЧС РФ по региону ТАСС уточнили, что в населенных пунктах, которые находятся под угрозой возможного подтопления, проживают 45 тыс. 830 человек.

По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, дневные температуры в третьей декаде марта могут достигать значений от плюс пяти до плюс десяти градусов. Избыточное переувлажнение почвы существенно снижает проникновение в нее талой воды.

Алтайский край - паводкоопасный регион, в 2014 году он пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб более 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах. В регионе был введен режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей. В 2020 году паводок прошел спокойно.