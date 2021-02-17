В атмосфере Омска зафиксировали двукратное превышение ПДК хлороводорода

ОМСК, 17 февраля. /ТАСС/. Пост наблюдения Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) зафиксировал в атмосфере Омска превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) ядовитого газа хлороводорода. Об этом сообщается в среду на сайте УГМС.

В конце января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Омск по уровню негативного воздействия экологии на здоровье человека находится на пятом месте в списке из 48 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Город по майскому указу должен к 2024 году снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.

"16 февраля 2021 года содержание хлорида водорода составило 2,0 ПДК в Советском АО. <…> Уровень загрязнения атмосферного воздуха был повышенный", - говорится в сообщении.

В Советском округе Омска расположен северо-западный промышленный узел, включающий, в частности, основные нефтехимические предприятия региона. Загрязнение атмосферы фиксируется в городе второй день подряд, 15 февраля в Кировском округе содержание оксида углерода составило 1,8 ПДК. В Минприроды Омской области ТАСС сообщили, что результаты замеров переданы в Росприроднадзор, который будет устанавливать виновников загрязнения и принимать меры по предотвращению таких инцидентов.

Хлороводород - бесцветный ядовитый газ, который при растворении в воде образует соляную кислоту. Газ в небольших концентрациях вызывает кашель, удушье, воспаление верхних дыхательных путей, при сильном отравлении - отек легких, нарушение работы кровеносной системы, может привести к смерти.