Против экс-руководителя "Горно-Алтайавтодора" возбудили второе уголовное дело

БАРНАУЛ, 17 февраля. /ТАСС/. Следователи в Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника управления автодорог "Горно-Алтайавтодор", депутата Чемальского района Николая Нечаева. Уголовное дело о мошенничестве почти на 57 млн рублей против Нечаева объединено с ранее возбужденным делом, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ по региону в среду.

"По версии следствия, с 2010 по 2012 год на территории Республики Алтай бывший начальник казенного учреждения, действуя в соучастии с другими сотрудниками, совершил хищение имущества трех юрлиц, контрольный пакет акций которых принадлежал республике, обратив его в свою пользу, а также в пользу своих родственников. Он сделал это посредством заключения фиктивных договоров, в соответствии с которыми акции трех дорожно-строительных организаций были проданы по заниженной стоимости, в результате чего бюджету региона причинен ущерб на общую сумму порядка 56,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Обстоятельства совершения преступления стали известны в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела, фигурантом которого стал Нечаев. Новое уголовное дело соединено в одно производство с основным делом о хищении бюджетных денежных средств на сумму порядка 3,4 млн рублей.

Нечаев был арестован 1 февраля по делу о мошенничестве и хищении бюджетных средств на сумму около 3,4 млн рублей. По версии следствия, бывший начальник казенного учреждения, зная, что компания-подрядчик, фактическим собственником которой являлся он сам, не выполнила часть работ по ремонту гравийного покрытия на автодороге от Черги до природного парка "Белуха", дал поручение принять невыполненные работы. В результате на основании подложных документов с расчетного счета учреждения подрядчику были перечислены более 28,3 млн рублей, в том числе за фактически невыполненные работы, в связи с чем бюджету региона был причинен ущерб на сумму порядка 3,4 млн рублей

Нечаев является депутатом Совета депутатов Чемальского района по избирательному округу № 4.