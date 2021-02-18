Эксперт: зона негативного влияния БЦБК на Байкал выросла в 10 раз после закрытия комбината

ИРКУТСК, 18 февраля. /ТАСС/. Расстояние, на которое по озеру Байкал распространяются загрязненные сточные воды с территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, за семь лет с момента остановки предприятия увеличилось с 200 м до 2 км от берега. Об этом сообщил в четверг ТАСС заведующий лабораторией биогеохимии Лимнологического института Сибирского отделения РАН Александр Сутурин.

"Влияние комбината [на Байкал] ощущается уже на расстоянии 2 км от береговой линии. Во-первых, как только карты-накопители с отходами переполняются, бегут ручьи в Байкал. Во-вторых, под промплощадкой находится большое количество накопленных грязных вод. Раньше, когда работал комбинат, эту загрязненную воду откачивали и сбрасывали на очистные сооружения. Сейчас комбинат не работает, очистных сооружений нет, а загрязненная площадка осталась и дренирует в Байкал", - сказал Сутурин.

Он уточнил, что, когда комбинат работал, зона его негативного влияния на Байкал составляла 200 м от берега. С 2013 года, то есть с момента остановки БЦБК, загрязнение распространяется на все большее расстояние. В местах выхода сточных вод в озеро ученые фиксируют превышения ПДК вредных веществ в 10-30 раз. Загрязняющие вещества рассеиваются в воде. Пробы воды, которые ученые отбирают на глубине, показывают превышения ПДК до четырех раз, рассказал Сутурин.

По его словам, загрязнение воды приводит к разрастанию водоросли спирогира. Ученый считает, что масштаб ее разрастания в районе комбината через несколько лет может стать катастрофическим.

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году, закрылся осенью 2013 года. Был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу озера, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин.

Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов. Выполнить поставленную задачу он должен до 2024 года. Подрядчик планирует применить комплекс технологий, чтобы утилизировать отходы и рекультивировать карты-накопители.