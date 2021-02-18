В Красноярском крае открыли движение поездов по обоим путям в районе схода вагонов

КРАСНОЯРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Движение поездов восстановлено по двум путям в районе схода 26 вагонов на юге Красноярского края. Об этом в четверг ТАСС сообщила пресс-служба Красноярской железной дороге (КрасЖД).

"Красноярская железная дорога завершила работы по восстановлению второго пути на перегоне Стофато - Джебь в Курагинском районе Красноярского края. Движение поездов открыто по двум главным путям", - сообщили в КрасЖД.

Сход вагонов с углем произошел во вторник в 17:49 (13:49 мск) на двухпутном электрифицированном участке Стофато - Джебь. На период работ по ликвидации последствий происшествия движение поездов №123 Красноярск - Абакан и №124 Абакан - Красноярск осуществлялось по измененному маршруту, через станцию Ачинск. Для доставки пассажиров, не попавших на станции назначения, Красноярской железной дорогой был организован проезд на специальных электропоездах.

Для устранения последствий схода вагонов задействовали три восстановительных поезда, десятки единиц спецтехники, были привлечены около 400 сотрудников. Работы осложнял рельеф местности. Перегон Стофато - Джебь расположен в отрогах Восточного Саяна.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").