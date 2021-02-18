Студотряды Новосибирской области привлекут к строительству синхротрона "СКИФ"

НОВОСИБИРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Студенческие отряды Новосибирской области привлекут к строительству центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ) под Новосибирском и возведению четвертого моста через реку Обь, которое, согласно проверке Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, ведется с отставанием. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства образования региона со ссылкой на губернатора Андрея Травникова.

Власти Новосибирской области ранее заявляли о недостатке рабочей силы для возведения крупных объектов региона. В частности, речь шла о строительстве ледовой арены к молодежному ЧМ по хоккею 2023 года в Новосибирске, где в ближайшее время планируют увеличить количество рабочих на 150 человек. Дефицит возник, в том числе, из-за оттока иностранных рабочих в период пандемии.

"Кроме того, стройотряды должны включиться в строительство Центра коллективного пользования СКИФ и других объектов в рамках программы "Академгородок 2.0", в возведение четвертого моста через реку Обь. И, конечно же, продолжить работу в рамках масштабных всероссийских и региональных проектов", - сказал Травников.

Глава региона призвал привлечь студотряды к строительству еще двух объектов - молокоперерабатывающего завода сельхозпроизводителя "Сибирская Нива" и нового терминала аэропорта Толмачево. Ранее Травников сообщал, что студентов новосибирских университетов привлекут к созданию дизайн-проекта интерьера нового терминала аэропорта Толмачево, который в настоящее время возводит турецкая компания "Ант Япы".

В середине февраля КСП выявила отставание от графиков строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске, проект которого реализуется с участием частного инвестора на основе концессионного соглашения, подписанного с Сибирской концессионной компанией (СКК) в декабре 2017 года. По состоянию на 1 декабря 2020 года техническая готовность объекта составила 14,4% при плане на 2020 год 23%.