В Новосибирске арестовали студента, подозреваемого в убийстве одногруппника из-за девушки

НОВОСИБИРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Новосибирска арестовал студента одного из вузов города Дениса Миллера, который подозревается в убийстве своего одногруппника в ходе конфликта из-за девушки. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

"18 февраля Ленинским районным судом Новосибирска рассмотрено ходатайство следователя следственного отдела по Ленинскому району Новосибирска следственного управления СК РФ об избрании меры пресечения Миллеру Д., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Миллеру Д. избрана мера пересечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 16 апреля", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 16 февраля между молодыми людьми произошла ссора из-за девушки. 22-летний студент достал кухонный нож и нанес одногруппнику множественные ранения, отчего тот скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.

Источник в органах власти пояснил ТАСС, что речь идет о студентах Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). На странице молодого человека во "ВКонтакте", чьи данные, по словам источника, совпадают с именем и фамилией 22-летнего студента НГТУ, опубликовано сообщение, в котором он признается, что намерен убить своего одногруппника, который увел у него девушку.