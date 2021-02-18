Фигуранта дела о массовой драке на новосибирском рынке осудили на два года

НОВОСИБИРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Один из фигурантов дела о массовой драке и перестрелке на Хилокском рынке в Новосибирске Никита Петров приговорен к двум годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

Установлено, что днем 7 октября 2019 года Петров и иные лица прибыли на территорию плодовоовощной базы, расположенной в районе Хилокского рынка. Они стали стрелять по находившимся на территории базы людям, что спровоцировало массовые общественные беспорядки на территории плодоовощной базы.