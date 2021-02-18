Фигуранта дела о массовой драке на новосибирском рынке осудили на два года

НОВОСИБИРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Один из фигурантов дела о массовой драке и перестрелке на Хилокском рынке в Новосибирске Никита Петров приговорен к двум годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
Установлено, что днем 7 октября 2019 года Петров и иные лица прибыли на территорию плодовоовощной базы, расположенной в районе Хилокского рынка. Они стали стрелять по находившимся на территории базы людям, что спровоцировало массовые общественные беспорядки на территории плодоовощной базы.
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В начале октября 2019 года на прилегающей к Хилокскому рынку территории произошла драка со стрельбой с участием граждан Киргизии. В столкновении в общей сложности принимали участие около 200 человек, 25 из которых были задержаны. Четыре человека в результате конфликта получили травмы. По данным источника в органах власти, конфликт возник у торговцев рынка с охранной компанией, от услуг которой они отказывались.
В середине октября 2019 года неоднократно судимый директор новосибирской охранной фирмы Абдирашид Ахмедов и два предполагаемых участника драки были арестованы. Позднее был арестован Никита Петров. Расследуются два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство") и ч. 2 ст. 163 ("Вымогательство") УК РФ. 31 октября 2019 года в Иркутске был задержан 36-летний уроженец Средней Азии, ставший еще одним фигурантом дела.
Хилокский рынок - один из самых крупных плодоовощных рынков Сибири. Торговая площадка находится в Ленинском районе Новосибирска.