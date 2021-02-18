Суд в Новосибирске отказал в аресте водителя, наехавшего на женщину с коляской

НОВОСИБИРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Кировский районный суд Новосибирска отказал в ходатайстве об аресте мужчины, совершившего на автомобиле наезд на женщину с коляской, которая сделала ему замечание о неправильной парковке, говорится в сообщении на сайте суда.

"Суд из представленных данных не усмотрел наличие исключительных обстоятельств, свидетельствующих о необходимости избрания в отношении подозреваемого Волобуева К. А. меры пресечения в виде заключения под стражу. В удовлетворении ходатайства отказано, Волобуев освобожден из-под стражи в зале суда немедленно", - говорится в сообщении.

15 февраля в Кировском районе Новосибирска 48-летний местный житель, после ссоры с 36-летней девушкой, совершил на нее и годовалого ребенка наезд автомобилем. Как сообщили в социальных сетях очевидцы, девушка, вышедшая на улицу с коляской, сделала водителю замечание о неправильной парковке. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что после короткого диалога девушка с коляской пошла вдоль проезжей части, а автомобиль, развернувшись, наехал на нее. СК возбудил по данному факту дело по ч. 3 ст. 30 - п. "а", "в", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц, малолетнего лица, из хулиганских побуждений").