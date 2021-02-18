В Сибири более чем в 50 школах младшеклассников не обеспечили бесплатным горячим питанием

НОВОСИБИРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Учащиеся начальных классов в 51 школе двух регионов Сибирского федерального округа (СФО) - Иркутской области и Красноярском крае - не обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом сообщила на совещании по вопросу обеспечения питанием учащихся в СФО замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

"На сегодняшний день на особом контроле остается 51 школа в двух субъектах СФО - Иркутская область и Красноярский край, где продолжается работа по выполнению в рамках дорожной карты мероприятий по доведению в соответствии со всеми требованиями", - сказала Брагина.

Она отметила, что еще в 136 образовательных организациях старой постройки в Сибири превышена проектная наполняемость, из-за чего существует сильная нагрузка на пищеблоки. По словам Брагиной, на начало февраля в округе проверена организация питания в начальных классах порядка в 1,5 тыс. школ. Среди выявленных нарушений - занижение температуры горячих блюд и маленькие порции.

В свою очередь полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло рассказал, что в Иркутской области не обеспечены горячим питанием 32 школы. Для получения федерального финансирования региональным властям необходимо устранить нарушения до 15 апреля. В Красноярском крае в 19 школах учащиеся вместо горячего питания получают продуктовые наборы, однако, как подчеркнул замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко, состав наборов согласован с Роспотребнадзором.

В послании Федеральному собранию в январе 2020 года президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1-го по 4-е классы. В целом по стране подобная мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года. С 1 сентября 2020 года по поручению Путина началась реализация мероприятий по поэтапной организации бесплатного горячего питания для всех обучающихся начальных классов. Как сообщала в начале февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова, бесплатным горячим питанием в России обеспечены около 7,3 млн учащихся первых-четвертых классов 39,2 тыс. школ.