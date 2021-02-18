Рост киберпреступлений в Новосибирской области по итогам 2020 года составил 120%

НОВОСИБИРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Количество преступлений в сфере информационных технологий в Новосибирской области по итогам 2020 года составило почти 12 тыс., что выше на 120% показателей 2019 года. Об этом в четверг в пресс-центре ТАСС сообщил начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков.

"Основную массу преступлений, которые дали прирост в целом по регистрируемой преступности в регионе, составляют преступления в сфере IT-технологий - 11 917 преступлений было зарегистрировано, что на 120% больше, чем в 2019 году", - сообщил Кульков.

Он отметил, что в день в регионе регистрируют около 20-30 преступлений в данной сфере. Еженедельный ущерб составляет от 5 до 10 млн рублей. Правоохранители выделяют два вида преступлений - так называемую социальную инженерию, когда злоумышленники пытаются получить средства под видом сотрудников банка, и мошенничества в сфере купли-продажи в интернете. Для снижения преступлений сотрудники МВД повышают правовую грамотность населения, увеличивают количество современной техники и сотрудников, задействованных на направлении.

По словам Кулькова, в 2020 году было совершено более 54 тыс. преступлений, что примерно на 7,5% выше показателей 2019 года. Он добавил, что в течение года было пресечено около 8 тыс. правонарушений, связанных с нарушением коронавирусных ограничений, однако в целом пандемия не оказала существенного влияния на преступность в регионе. При этом снижение преступности было зарегистрировано в общественных местах и на улицах - на 13% и 11% соответственно, а также в бытовой сфере. Кульков объяснил это в том числе проводимыми правоохранительными органами мерами профилактики.