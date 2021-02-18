Строительство учебного комплекса Омского кадетского корпуса планируют завершить к декабрю

ОМСК, 18 февраля. /ТАСС/. Завершение второго этапа строительства учебного комплекса Омского кадетского корпуса, который включает в себя гараж и спортивный дворец с ледовой ареной и бассейном, запланировано на 1 декабря 2021 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Омской области со ссылкой на заместителя командующего ВДВ по строительству и расквартированию генерал-майора Леонида Шевченко.

Летом 2020 года Омский кадетский корпус отменил набор из-за аварийного состояния здания. Уже проходящие обучение кадеты проводят текущий учебный год в Кемеровском и Ставропольском президентских кадетских училищах. Завершить первый этап строительства комплекса планируется к следующему учебному году. Это позволит кадетам вернуться в Омск уже в этом году.

"Срок завершения первого этапа строительства - 15 августа. Сомнений в сдаче корпуса к этому времени нет. Строители взяли на себя обязательства полностью завершить строительство всех объектов к 1 декабря", - цитирует пресс-служба Шевченко.

В пресс-службе Министерства внутренний безопасности Омской области ТАСС уточнили, что 1 декабря - это срок сдачи объектов второго этапа, который включает спортивный комплекс с ледовой ареной и бассейном и гараж для автомобилей. В первый этап вошли учебно-административный корпус на 560 мест, столовая, два спальных корпуса на 560 мест, спортивные залы и санитарная часть.

По словам Шевченко, все строения, кроме санчасти, будут соединены теплыми переходами. Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров также поручил предусмотреть создание условий для олимпийского вида спорта - спортивного скалолазания. Соответствующего уровня скалодром должен появиться на территории комплекса, сроки реализации проекта не уточняются.

Омский кадетский военный корпус - старейшее военное учебное заведение России за Уралом, ведет свое начало от Войскового казачьего училища, основанного 14 мая 1813 года. Учебный процесс здесь построен с использованием передового российского и мирового опыта. При обучении используются современные образовательные технологии. Всего в Омском кадетском корпусе единовременно проходят обучение более 400 человек.