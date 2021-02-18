В четырех регионах Сибири ожидаются снег, сильный ветер и метели

ТАСС, 18 февраля. Сильный ветер со снегом и метели ожидаются в четверг и в ночь на пятницу в Омской и Иркутской областях, Алтайском крае, сообщили ТАСС в региональных ГУ МЧС. В пятницу непогода придет и в Томскую область.

"По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 февраля с сохранением ночью 19 февраля по Омской области ожидается снег, местами сильный, в отдельных районах метель, порывы ветра 14-19 м\с. На дорогах местами снежные заносы", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

В Иркутске, сообщает корреспондент ТАСС, уже началась метель. По прогнозу синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Местами ожидается понижение температур до 35 градусов. Региональное управление МЧС распространило сообщение с предупреждением населению воздержаться от дальних поездок.

Пришла непогода и в Алтайский край. Здесь штормовое предупреждение объявлено с ночи на 19 февраля по 20 февраля включительно. В регионе прогнозируется мокрый снег с дождем, сильный гололед и усиление ветра до 20 м/с. В южных районах края порывы ветра достигнут 25 м/с.

В южной части Томской области и в самом Томске 19 февраля ожидается снег, местами сильный, усиление ветра с порывами до 15-20 м/с, метель и снежные заносы. В связи с прогнозом сотрудники ведомства ожидают рост числа ЧП на инженерной инфраструктуре, а также на дорогах региона.