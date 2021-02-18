В Красноярском крае арестовали женщину, подозреваемую в истязаниях сына

Сообщения об истязаниях ребенка появились в соцсетях и местных СМИ. На размещенном в интернете видео видно, как женщина бьет ребенка. Было возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней матери, подозреваемой по ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание малолетнего"). В отношении неустановленных на данный момент сотрудников отдела по опеке и попечительству управления образования возбуждено дело по статье "Халатность".

КРАСНОЯРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Жительница поселка Бор Назаровского района Красноярского края, подозреваемая в избиениях своего полуторалетнего сына, арестована на два месяца. Об этом в четверг журналистам сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал 28-летнюю жительницу города Назарово, подозреваемую в истязании сына", - сообщили в СК, уточнив ТАСС, что женщина арестована на два месяца.

Как сообщили ранее в пресс-службе краевого главка МВД, сотрудники полиции изъяли из семьи двух детей 2018 и 2019 годов рождения. Их поместили в медицинское учреждение, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее подозреваемая уже была лишена родительских прав на старшую дочь, опеку над которой в настоящее время оформила бабушка. Также в связи с нахождением детей в опасной ситуации в 2020 году у нее изымали на несколько месяцев младших детей, но в ноябре 2020-го органы опеки удовлетворили ее ходатайство в возврате детей в семью.