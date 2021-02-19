Первые в России операции на сердце детям без переливания крови научились делать в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 19 февраля. /ТАСС/. Врачи и ученые Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (НИИ КПССЗ) в Кемерове разработали и успешно апробировали методику оперативного лечения врожденных пороков сердца у детей без переливания крови, что позволяет сократить риски поражений головного мозга и других послеоперационных осложнений. Кузбасский НИИ стал первым центром в стране, где применяется такая методика, сообщил ТАСС анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Борисенко.

"Мы - единственный центр в России, который начал применять данную технологию у детей. Впервые она была использована в Северной Америке у детей из семей, которые по религиозным соображениям не допускают переливания крови. Суть методики бескровной перфузии в том, что вместо переливания крови мы добавляем в объем первичного заполнения контура аппарата искусственного кровообращения только полиионные растворы и гепарин [антикоагулянт]. Это позволяет детям избежать таких рисков, как иммунная нагрузка, риск инфицирования, риск формирования антител, в случае если ребенку предстоит несколько этапов коррекции врожденного порока сердца", - сказал Борисенко.

Кардиохирургические операции у детей с врожденными пороками сердца имеют высокий риск повреждения головного мозга на клеточном уровне и нарушения его функций из-за переливания донорской крови. Ученые НИИ КПССЗ провели научные исследования по разработке методики операций без использования донорской крови и ее клиническая апробация, в том числе с участием младенцев весом от 8 кг.

"Закончено исследование с участием 40 детей, в котором доказана безопасность и эффективность такого подхода. В ходе данной работы проводился мониторинг наличия послеоперационного делирия у детей в отделении реанимации и анализ факторов его возникновения. На стадии оформления находится патент на изобретение, касающийся модификации искусственного кровообращения для выполнения наших целей по профилактике повреждения головного мозга", - добавил анестезиолог-реаниматолог НИИ КПССЗ Артем Ивкин.

В перспективе ученые разработают клинические протоколы и методические рекомендации по апробированной методике. Также создается программа комплексной психологической предоперационной подготовки и реабилитации детей с врожденными пороками сердца.