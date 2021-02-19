В Хакасии ресторанам и ночным клубам разрешили работать круглосуточно

ТАСС, 19 февраля. Власти Хакасии сняли ограничения по времени работы для предприятий общепита, кинотеатров, ночных клубов и дискотек, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава республики Валентин Коновалов.
"С 19 февраля на всей территории республики снимаются ограничения на время работы организаций общественного питания, кинотеатров, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений. Теперь они могут работать круглосуточно. При этом необходимое количество посетителей, находящихся в зале, по-прежнему не должно превышать 50% от числа заявленных в паспорте готовности объекта", - сообщил глава региона.
Также разрешается проводить спортивные соревнования на открытом воздухе с участием зрителей, которые обязаны соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга. Спортивные состязания в закрытых помещениях должны проходить без зрителей.
Режим ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции действует в регионе с весны прошлого года. Он неоднократно продлялся и изменялся. Сейчас в республике продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, сохраняется самоизоляция для граждан старше 65 лет. Осенью прошлого года для заведений общепита были введены временные ограничения работы до 23:00 (19:00 мск), с начала февраля кафе и рестораны могли работать до 1 часа ночи.
Всего с начала пандемии в республике заразились коронавирусной инфекцией более 21 тыс. человек, 19,7 тыс. пациентов выздоровели, 433 умерли.