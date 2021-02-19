В Хакасии ресторанам и ночным клубам разрешили работать круглосуточно

ТАСС, 19 февраля. Власти Хакасии сняли ограничения по времени работы для предприятий общепита, кинотеатров, ночных клубов и дискотек, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава республики Валентин Коновалов.

"С 19 февраля на всей территории республики снимаются ограничения на время работы организаций общественного питания, кинотеатров, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений. Теперь они могут работать круглосуточно. При этом необходимое количество посетителей, находящихся в зале, по-прежнему не должно превышать 50% от числа заявленных в паспорте готовности объекта", - сообщил глава региона.