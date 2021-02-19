В Бийске два человека пострадали в результате аварии на ТЭЦ

БАРНАУЛ, 19 февраля. /ТАСС./ Вспышка угольной пыли произошла на ТЭЦ в Бийске Алтайского края, в результате чего пострадали два сотрудника предприятия - они получили ожоги, сообщили ТАСС в пресс-центре главного управления МЧС РФ по региону в пятницу.

"В 19:50 местного времени (15:50 мск) 18 февраля на Бийской ТЭЦ вспыхнула угольная пыль без возгорания. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые осмотрели место происшествия, но не работали там, так как ни возгорания, ни горения не было. Ожоги получили два сотрудника предприятия", - сказали в пресс-центре.

По данным Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании, вспышка пыле-воздушной смеси на ТЭЦ произошла из-за сбоя в работе оборудования на пылесистеме одного из котлоагрегатов. "Из-за этого произошла вспышка пыле-воздушной смеси, сработала автоматическая система пожаротушения станции. К сожалению, из-за инцидента сильно пострадали двое сотрудников станции. Их экстренно госпитализировали в отделение реанимации. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в пресс-релизе компании.

Сейчас станция работает стабильно, угрозы теплоснабжению города нет. В компании уточнили, что для выяснения всех обстоятельств произошедшего создана специальная комиссия.

В пресс-центре регионального следственного управления СКР ТАСС сообщили, что по факту происшествия следователи инициировали проверку. По данным ведомства, несчастный случай произошел во время подготовки резервного оборудования к запуску. Следователям предстоит проверить действия сотрудников ТЭЦ, отвечающих за технику безопасности на производстве, на наличие признаков преступления по ст. 143 УК РФ ("Нарушение правил охраны труда").