Неизвестный кинул пиротехнический заряд в машину спикера горсовета Красноярска

КРАСНОЯРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Неизвестный мужчина кинул зажженое пиротехническое изделие в автомобиль спикера горсовета Красноярска Натальи Фирюлиной. Его личность устанавливается, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

"В дежурную часть МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение о том, что около здания городской администрации неизвестный мужчина бросил зажженое пиротехническое изделие в сторону автомобиля председателя Красноярского городского совета депутатов", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили ТАСС, что речь идет о пиротехническом заряде, а не фейерверке.

В результате произошедшего пострадавших нет. Полицейские опрашивают возможных очевидцев и просматривают записи с камер наблюдения.