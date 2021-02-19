Новосибирский суд продлил домашний арест главе района, обвиняемому в превышении полномочий

НОВОСИБИРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска продлил на два месяца домашний арест главе Искитимского района Новосибирской области Олегу Лагоде, обвиняемому в превышении должностных полномочий при продаже участка на острове, сообщили ТАСС в суде.

"Постановлением суда от 19.02.2021 продлен срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Лагоды на два месяца, то есть до 22 апреля 2021 года", - сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что в 2014 году Лагода заключил с членами дачного некоммерческого товарищества договор купли-продажи, по которому предоставил им в собственность земельный участок на острове на территории Новосибирского водохранилища площадью 175 кв. метров. Надзорное ведомство установило, что цена земельного участка, установленная договором купли-продажи, оказалась в пять раз ниже его кадастровой стоимости. Кроме того, границы земельного участка оказались в пределах береговой полосы Новосибирского водохранилища, приватизация которой законодательством запрещена. Материалы проверки были направлены в следственный орган, в результате чего в отношении главы района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления").

Договор сделки составил 10 млн рублей при кадастровой стоимости участка 54,5 млн рублей. Лагоде предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ.