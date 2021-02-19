Более 160 компаний приняли участие в международной строительной выставке в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Более 160 компаний из регионов России, а также стран дальнего и ближнего зарубежья приняли участие в Международной выставке "Сибирская строительная неделя". По ее итогам о своем выходе на рынок Сибири заявили около 20 новых компаний, сообщили ТАСС в пятницу организаторы.

"Крупнейшая за Уралом отраслевая выставка, ориентированная на собственников, топ-менеджеров и специалистов строительной индустрии и смежных отраслей Сибири, Дальнего Востока и стран СНГ, объединила свыше 160 игроков отраслевого рынка, среди которых производители стройматериалов, инженерных систем и оборудования из России, Японии, Китая, Казахстана и Кыргызстана", - пояснили организаторы.

За четыре дня работы на мероприятии были заключены десятки контрактов и сделок, о своем выходе на рынок Сибири заявили около 20 новых компаний. По словам организаторов, они уже открывают дилерские центры и предлагают строительным компаниям свои технологические решения и материалы.

В рамках деловой программы на площадке экспоцентра состоялись конференции для строительно-монтажных организаций, для поставщиков и дизайнеров, а также семинар для руководителей и специалистов по подбору квалифицируемого персонала.

"Выставка - это всегда новый импульс развития строительной индустрии Сибири и Дальнего Востока. Только на таких отраслевых площадках как наша можно познакомиться с существующими на рынке тенденциями и инновациями, что-то взять себе на вооружение и заключить выгодный договор о сотрудничестве. Таким образом, Сибирская строительная неделя всякий раз вносит свой вклад в развитие отрасли", - приводятся слова директора выставки Марии Золотухиной.

Мероприятие прошло в выставочном комплексе "Новосибирск Экспоцентр".