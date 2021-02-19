В Красноярске возбудили уголовное дело после броска петарды в машину спикера горсовета

КРАСНОЯРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбуждено в Красноярске после того, как неизвестный бросил пиротехническое изделие в машину спикера городского совета Натальи Фирюлиной. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе краевого главка МВД.

"Следственной частью городского управления полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство"). Санкция данной статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Сотрудники полиции проводят следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание злоумышленника", - сообщили в пресс-службе.

Утром в пятницу в полицию поступило сообщение о том, что около здания городской администрации неизвестный мужчина бросил зажженное пиротехническое изделие в сторону автомобиля спикера горсовета. Пострадавших нет.

В горсовете сообщили ТАСС, что Фирюлина работает в обычном режиме и по запланированному графику.